На въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала украинца

Российские силовики обвинили мужчину в попытке провезти на полуостров боеприпасы

В аннексированном Крыму российские силовики задержали украинца. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Мужчину задержали, когда он пытался попасть на полуостров. Силовики обвинили украинца в попытке провезти в Крым боеприпасы.

"В автомобильном пункте пропуска "Перекоп" при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года рождения, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибром 9 мм", – говорится в сообщении.

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Отметим, что подтверждения этой информации в других источниках нет.

Напомним, в июне российские пограничники незаконно задержали в оккупированном Армянске двух украинцев, которых разыскивали по подозрению в якобы совершении уголовных преступлений на территории России.

Ранее "Сегодня" сообщали об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, в рамках которого Кремль вернул на родину 35 украинских граждан, среди которых были 24 моряка ВМС, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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