На выезде из Крыма ФСБ задержала украинца: подробности

Мужчину обвиняют в попытке провести через админграницу наркотики

/ Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В аннексированном Крыму российские пограничники задержали украинца, который пытался выехать из полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России.

Мужчину задержали в автомобильном пункте пропуска "Армянск". Он пешком хотел перейти границу. Украинца обвинили в попытке перевезти наркотики. Теперь задержанному грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

"В настоящее время в отношении задержанного правоохранительными органами Армянска возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в значительном размере)", - рассказали в пресс-службе.

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Напомним, не так давно на админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники задержали 60-летнего украинца. Его обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики.

Ранее мы сообщали, что за последние полгода в оккупированном Крыму число политических заключенных увеличилось вдвое. В частности, активистов в Крыму сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

Также ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

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