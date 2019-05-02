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На юбилее телекомпании "Крым" съели "голову Трампа"

2 мая, 12:36

Акция вызвала возмущение в соцсетях

Сотрудники государственной телерадиокомпании "Крым" на банкете в честь 60-летия крымского телевидения разрезали и съели торт в виде головы американского президента Дональда Трампа. На торте красовалась надпись "Спасибо за санкции".

Публикация новости об этом в соцсети вызвала возмущение среди крымчан. Так, участники паблика "Доска позора Ялты" отмечают неуместность шутки крымских тележурналистов.

Телерадиокомпания "Крым" была создана в 1959 году. После аннексии Крыма Россией в 2014 году компания была перерегистрирована в соответствии с российским законодательством. Сейчас в состав медиахолдинга входит головной телеканал "Крым", радиостанция "Крым", новостной телеканал "Крым 24", проводное радио "Крым.Точка" и молодежная радиостанция "Море".

Как сообщалось, финский президент Саули Ниинистьо заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

Также мы сообщали, что Конституционный суд Чехии оправдал владельца отеля, который отказался селить россиян после аннексии Крыма в 2014 году.

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Тег Крым, юбилей, торт, Трамп, телекомпания

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