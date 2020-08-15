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Над оккупированным Крымом подняли украинский флаг (фото)

15 августа, 17:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Также на территорию полуострова отправили 2000 листовок с надписью "Крым - это Украина"

В оккупированном Крыму активисты запустили на воздушных шариках государственный флаг Украины.

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Фото опубликовал бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух на своей странице в Facebook.

"Друзья! Побратимы! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила! Украина победит!" - написал Балух в публикации.

Как сообщает Керчь.info, в акции участвовало около двух десятков человек. Кроме 25-метрового флага, они отправили в сторону Крыма две тысячи листовок с надписью "Крым – это Украина".

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Как известно, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Также в Украине учредили День сопротивления оккупации Крыма.

А о том, во что оккупанты превратили Крым, смотрите в сюжете "Сегодня":

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