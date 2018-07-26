Над пляжем в Крыму летали военные вертолеты РФ, появились фото

В оккупированном Крыму над одним из пляжей пролетели российские военные вертолеты. Об этом в Twitter сообщает блогер RoksolanaToday&Крым.

Отмечается, что россияне якобы готовятся к некому авиашоу для севастопольцев.

"Хлеба и зрелищ? Перекусили? И зрелища подоспели. Во вторник, прямо по головам пляжников летали вертолеты. Люди говорят – готовились к севастопольскому милитари-шоу", – говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/KrimRt

Отметим, что оккупанты продолжают готовиться ко Дню военно-морского флота РФ, который пройдет 29 июля. В рамках подготовки к празднику Россия в оккупированном Крыму выстроила свой флот. В параде будут задействованы, среди прочего, фрегаты и подводная лодка.

Ранее мы писали, как под Мариуполем боевой вертолет пролетел низко над пляжем. Украинские военные взбудоражили отдыхающих на побережье Азовского моря в районе поселка Рыбацкое. Как оказалось, вертолет там летал в рамках учений.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.