Найден утонувший в Крыму броневик: россияне рассказали, на какой он глубине

Военная техника пошла на дно во время форсирования Керченского пролива

После того, как оккупанты в Крыму позорно утопили броневик и чуть не утонули сами, поисковой команде удалось обнаружить технику на дне моря и теперь БРДМ-2 будут доставать плавучим краном.

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Об этом сообщает "Военно-техническое сообщество".

Стало известно, что 30 июля днем в Керченском проливе владелец бронекатера Александр Елкин, который присоединился к поисковой операции, буквально накануне обнаружил объект, потенциально похожий на затонувший бронеавтомобиль.

После этого на дно моря спустился водолаз из поискового отряда "Эпрон" и через 20 минут он всплыл вместе с флагом организации "Военно-технического общества", который находился на борту утонувшего БРДМ-2. Броневик оказался на глубине 8,2 метра.

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"На данный момент поисковая стадия закончена и сейчас мы переходим к этапу непосредственного извлечения машины из воды с помощью плавучего крана", – заявили в "Военно-техническом сообществе".

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Как сообщали новости "Сегодня", в Крыму задержали российского военного, который якобы шпионил в пользу Украины. В российской спецслужбе утверждают, что он передавал Украине сведения, которые содержат государственную тайну.

Также мы показывали видео, как в России на пляж с детьми внезапно выехала военная техника. Это произошло на побережье города Каспийск в Дагестане:

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