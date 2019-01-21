Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Крыма

Названа возможная причина пожара на кораблях у Керченского пролива

Сегодня, 22:43

Число жертв пожара на двух судах в Черном море достигло 11 человек

Фото: Керчь.FM
Фото: Керчь.FM.
Названа возможная причина пожара на кораблях у Керченского пролива //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/62e/1c4/5c462e1c415b1.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/62e/1c4/5c462e1c415b1.jpg Крым Число жертв пожара на двух судах в Черном море достигло 11 человек

Взрыв и пожар на кораблях в районе Керченского пролива мог произойти из-за нарушения моряками техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое.

Об этом сообщает источник в службах морского поиска и спасения.

"Предварительно взрыв прогремел при передаче топлива с танкера на второе судно. Основная версия – нарушение техники безопасности", – отметил источник.

В свою очередь, "Керчь.FM" сообщает, что по информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два корабля и переваливали груз. Один из них, предположительно, "Маэстро" – газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба судна.

По последним данным, спасатели подняли из воды в районе инцидента с двумя судами в Черном море тело 11 погибшего моряка, сообщили в Росморречфлоте.

"Подняты тела 11 погибших,по уточненным данным еще 12 подняты живыми", – сказали в ведомстве.

Между тем, источник в службах морского поиска и спасения, что еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли. "Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек. 

Напомним, в районе Керченского пролива произошел пожар на двух суднах под флагом Танзании – "Кандий" и "Маэстро". По предварительной информации, на одном из них произошел взрыв.

пожар, взрыв, Черное море, танкер, азовское море, погибшие, Керченский пролив, судно

Вы сейчас просматриваете новость " Названа возможная причина пожара на кораблях у Керченского пролива". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек

Сегодня, 20:34

Пока не появилась информация о том, членами экипажа какого из судов являются погибшие

В Керченском проливе загорелся танкер: погиб человек

Сегодня, 19:06

Пожару предшествовал взрыв на одном из кораблей, после чего пламя перебросилось на другое пришвартованное судно

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы