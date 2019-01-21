Названа возможная причина пожара на кораблях у Керченского пролива

Число жертв пожара на двух судах в Черном море достигло 11 человек

Фото: Керчь.FM.

Названа возможная причина пожара на кораблях у Керченского пролива //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/62e/1c4/5c462e1c415b1.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/62e/1c4/5c462e1c415b1.jpg 2019-01-21T22:43:00+02:00 Крым Число жертв пожара на двух судах в Черном море достигло 11 человек

Взрыв и пожар на кораблях в районе Керченского пролива мог произойти из-за нарушения моряками техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое.

Об этом сообщает источник в службах морского поиска и спасения.

"Предварительно взрыв прогремел при передаче топлива с танкера на второе судно. Основная версия – нарушение техники безопасности", – отметил источник.

В свою очередь, "Керчь.FM" сообщает, что по информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два корабля и переваливали груз. Один из них, предположительно, "Маэстро" – газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба судна.

По последним данным, спасатели подняли из воды в районе инцидента с двумя судами в Черном море тело 11 погибшего моряка, сообщили в Росморречфлоте.

"Подняты тела 11 погибших,по уточненным данным еще 12 подняты живыми", – сказали в ведомстве.

Между тем, источник в службах морского поиска и спасения, что еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли. "Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива погибли 10 человек.

Напомним, в районе Керченского пролива произошел пожар на двух суднах под флагом Танзании – "Кандий" и "Маэстро". По предварительной информации, на одном из них произошел взрыв.

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