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Не пустить инфекцию из России: Чубаров призвал срочно перекрыть Керченский мост

29 марта, 12:51

Татьяна Очеретяна

Глава Меджлиса опасается наплыва зараженных людей из Москвы

Керченский мост необходимо срочно закрыть, чтобы избежать "большей беды" по распространению коронавируса на территории оккупированного Крыма. Ведь после "закрытия" Москвы в Крыму может быть наплыв людей, которые принесут с собой новый вирус.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявилнаписал на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России, в частности в мегаполисах, особенно в Москве, будет стремительно ухудшаться.

"Наблюдаются все признаки того, что на днях въезд-выезд в/из Москвы может ужесточиться. Предчувствуя такое развитие событий, часть жителей российских мегаполисов, в частности Москвы, где стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом, будут искать себе временное затишье подальше от Москвы. Не исключено, что в оккупированном Крыму", – написал Чубаров.

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Также глава Меджлиса призвал оккупационные "власти" Крыма срочно закрыть проезд транспорта и людей по Керченскому мосту.

"Не забывайте, согласно международному гуманитарному праву, оккупирующее государство обязано "с помощью всех имеющихся средств" обеспечить население продовольствием и санитарными материалами, а также обеспечивать и поддерживать деятельность санитарных и больничных учреждений и служб, здравоохранение и общественную гигиену на оккупированной территории", – подчеркнул глава Меджлиса.

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Напомним, недавно в Крыму организовали массовые ярмарки, несмотря на карантин во время эпидемии коронавируса. Такие мероприятия состоялись в Симферополе и Ялте.

Кроме того, известно, что сейчас на оккупированном полуострове под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 2414 человек.

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