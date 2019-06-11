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"Не сезон" в Крыму: яркие фото пустующих пляжей

11 июня, 18:11

Курорты оккупированного полуострова переживают один из худших сезонов

В оккупированном россиянами Крыму на пляжах практически нет отдыхающих. Об этом в своем Facebook рассказал блогер Александр Коваленко, известный также как "Злой одессит".

Украинец сделал отчет на основе веб-камер, установленных на побережье, подчеркнув при этом, что рабочих устройств, транслирующих "картинку" с моря, с каждым разом их становится все меньше и меньше, "и это вовсе не оттого, что оккупационным властям есть, чем хвастаться".

"Традиционно, я начал обзор после 11:00, и прошелся практически по всем доступным (рабочим) веб-камерам. Более-менее приемлемая заполненность пляжей наблюдается лишь в Судаке", – отметил он.

В то же время блогер добавил, что такая ситуация "обусловлена тем, что значительная часть тамошних пляжей сейчас занята платными лежаками (которые пустуют, ибо турист в Крыму нынче пошел не из щедрых), поэтому основная масса отдыхающих ютится на небольших песчаных пятачках, чем и создается видимость количества".

"В остальном, по своим наблюдениям, замечу, что 2019-й может стать, не худшим, но одним из худших сезонов, за все время оккупации полуострова", – резюмировал автор.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в оккупированном Крыму 159 пляжей, или 35% от их общего количества, в начале лета были все еще не готовы к пляжному сезону. Ранее подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко говорил, что в зоне риска по подготовке к пляжному сезону находятся от 10% до 12% пляжей полуострова. Таким образом выходит, что он несколько приуменьшил масштаб проблем.

Также мы сообщали, чтов прибрежной части Крыма решили заменить песок землей.

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Тег Крым, пляжи, курорт

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