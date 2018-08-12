Не все потеряно: Тука назвал способы решения кризиса в Азовском море

Ситуация в Азовском море очень сложная, однако не безнадежная и Украина в настоящее время изучает сценарии, которые могут способствовать ослаблению кризиса.

Об этом сообщил в интервью изданию "Апостроф" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, отметив, что среди возможных сценариев не исключен и силовой.

"Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его (Азовское море. – Ред.) потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", – сказал Тука.

При любом из возможных вариантов потребуется помощь союзников и международных партнеров.

"Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться с этой ситуацией", – добавил Тука.

Комментируя дипломатический сценарий разрешения ситуации, замминистра отметил, что согласно существующим нормам и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли.

"Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом. Это абсолютно разные вещи. Мгновенного решения не существует, но надо в этом направлении работать. И мы будем работать", – сказал замглавы МинВОТ.

При этом он отметил, что стратегия улучшения положения Украины в Азовском море не будет обнародована до той поры, пока не будет реализована, а это вряд ли произойдет в текущем году.

Комментируя вопрос, подключены ли к разработке этого сценария другие министерства, замминистра заметил: "И Министерство обороны, и МИД".

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море.

Помимо прочего, задержания судов рассчитаны также на деморализацию украинских военных.