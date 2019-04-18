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"Друзья Путина" едут в Крым: появилась реакция МИД Германии

Сегодня, 15:39

Членов "Альтернативы для Германии", которые собираются на оккупированный полуостров, предупредили о последствиях

Акция активистов и родственников узников Кремля у стен посольства Германии в Киеве
Акция активистов и родственников узников Кремля у стен посольства Германии в Киеве. Фото: AFP

Министерство иностранных дел Германии уведомило членов Бундестага из партии "Альтернатива для Германии", также называемых "друзьями Путина", которые намерены посетить экономический форум в оккупированной Россией Ялте, о позиции федерального правительства по этому вопросу и возможных последствиях со стороны Украины.

Об этом 18 апреля заявил представитель МИД Германии изданию Deutsche Welle.

"Федеральное правительство поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и вместе с партнерами из ЕС проводит политику активного непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Министерство иностранных дел проинформировало делегатов о позиции федерального правительства и о реакции украинской стороны на их планы путешествия", – сказал дипломат.

Напомним, 3 февраля в оккупированный Крым прибыла делегация в составе троих немецких депутатов от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Впоследствии прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по факту нарушения депутатами из Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию.

Кроме того, также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пригрозил немецким депутатам последствиями за незаконный визит в Крым.

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Тег Германия, Крым, Ялта, бундестаг, аннексия Крыма, альтернатива для Германии

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