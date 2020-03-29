Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

Несмотря на карантин: в Крыму прошли массовые ярмарки (фото)

29 марта, 09:33

Татьяна Очеретяна

Большинство участников ярмарки - пожилые люди

В оккупированном Россией Крыму организовали массовые ярмарки, несмотря на карантин во время эпидемии коронавируса. Такие мероприятия состоялись в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Так, в Ялте прошла сельскохозяйственная ярмарка, на которую пришли несколько десятков человек. Большая часть – это люди, старше 60 лет. Впрочем, здесь они в основном пользовались масками.

А в Симферополе в это же время состоялась продовольственная ярмарка. Здесь тоже было много людей из группы риска, но они были преимущественно без защитных масок.

Реклама

Самозваный "глава" полуострова Сергей Аксенов лишь сказал, что "ярмарки закроют, если люди не будут соблюдать дистанции".

В тренде
Запрещенное оружие и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Напомним, по состоянию на утро 28 марта в оккупированном Крыму из-за распространения коронавируса под медицинским наблюдением находятся 2414 человек.

Кроме того, в Крыму резко выросло число инфицированных COVID-19. В общем на полуострове заразились 14 человек, все диагнозы подтвердили лабораторно.

Смотрите также о том, как распространяется коронавирус в Одессе:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым карантин коронавирус пожилые люди

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 мартаУкраина
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Коронавирус
Коронавирус "закрыл" в Крыму все санатории и пансионатыКрым
У Зеленского резко отреагировали на указ Путина по Крыму
У Зеленского резко отреагировали на указ Путина по КрымуПолитика
В Крыму коронавирус подозревают у более 750 человек
В Крыму коронавирус подозревают у более 750 человекКрым
Пять смертей от коронавируса: что известно о жертвах COVID-19 в Украине
Пять смертей от коронавируса: что известно о жертвах COVID-19 в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...