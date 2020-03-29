Несмотря на карантин: в Крыму прошли массовые ярмарки (фото)

В оккупированном Россией Крыму организовали массовые ярмарки, несмотря на карантин во время эпидемии коронавируса. Такие мероприятия состоялись в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Так, в Ялте прошла сельскохозяйственная ярмарка, на которую пришли несколько десятков человек. Большая часть – это люди, старше 60 лет. Впрочем, здесь они в основном пользовались масками.

А в Симферополе в это же время состоялась продовольственная ярмарка. Здесь тоже было много людей из группы риска, но они были преимущественно без защитных масок.

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Самозваный "глава" полуострова Сергей Аксенов лишь сказал, что "ярмарки закроют, если люди не будут соблюдать дистанции".

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Напомним, по состоянию на утро 28 марта в оккупированном Крыму из-за распространения коронавируса под медицинским наблюдением находятся 2414 человек.

Кроме того, в Крыму резко выросло число инфицированных COVID-19. В общем на полуострове заразились 14 человек, все диагнозы подтвердили лабораторно.

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