Нет воды и света: в сети показали "готовность №1" инфекционной больницы в Крыму (фото, видео)

Пациенты инфекционной больницы в Керчи в оккупированном Крыму жалуются на ужасные условия в медучреждении, пишут местные СМИ.

"Моя дочь 23.03.20 попала в инфекционную больницу, которая над моргом. Перед тем как туда попасть, пришлось с температурой ей объездить еще две больницы, чтоб попасть в третью. Ей 18 лет. Поднялась температура, обратились за медпомощью. Диагноз лакунарная ангина поставили в лор отделении (…) Сказали сразу принести чайник ей, воду, потому что каждый час нужно будет полоскать горло, а воду ей никто каждый час приносить не будет", – написала местная жительница.

Женщина отметила, что в самой палате нет нормальных условий даже для того, чтобы помыться.

"Воды в инфекционке нет, туалет хорошо смыть нечем, про принять душ – то эту барскую привычку пришлось искоренить, да и холод ужасный, света в санузле нет. Мало того, что самой нездоровится, так еще и замерзла. Я принесла из дома одеяло, плед, обогреватель. На втором этаже практически никого нет, койки пустые. На третий день пребывания дочери в больнице к ней в палату подселили больную женщину, хотя другие боксы пустовали. Видимо, чтобы не убирать лишнее помещение", – пишет мать заболевшей девочки.

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Также женщина рассказала, что местные т.н. "власти" тратят деньги чтобы обустроить аллеи в городе, но на больницу денег не выделяет.

"Не нужно экономить на гигиене тела в инфекционной больнице, даже с учетом дефицита воды в Крыму. От того, что больной примет душ, он будет чище и микробы не будут распространяться. Или нужно лекции по гигиене главе Минздрава Крыма прочитать?", – описала жительница Керчи.

Напомним, в Крыму из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 750 человек.

Кроме того, на территории оккупированного полуострова подтвердили шесть новых случаев инфицирования коронавирусом.

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