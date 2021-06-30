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"Ничего не прорвало, а вода в Крым не течет" – Корниевич о дамбе на 107 километре

30 июня 2021 15:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Представитель Зеленского в Крыму заявил, что вода на полуостров пойдет только после деоккупации

Дамба на Северо-Крымском канале (на 107-м километре) готова на 80%, но этого достаточно, чтобы вода не попала в Крым.

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Об этом на брифинге заявил представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, вода пойдет в Крым только после деоккупации.

"Ничего там (на дамбе, – Ред.) не прорвало, все нормально, вода в Крым не идет. Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%, на 20% не достроена, нет достаточного бюджетного финансирования… По состоянию на сейчас, этих 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым", – отметил он.

Ранее некоторые российские СМИ сообщали о протечке дамбы на Северо-Крымском канале, который якобы блокирует подачу днепровской воды на полуостров.

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Как заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, украинские власти могут возобновить подачу воды в оккупированный Крым, однако в случае "очень серьезных уступок" со стороны России.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Балановском водохранилище в Белогорском районе Крыма, из которого была запитана водой половина Симферополя, осталось около 20% его дооккупационного объема.

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