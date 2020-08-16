Новый канал пропаганды: в Крыму оккупанты начали выпускать газету на украинском языке

В оккупированном Крыму вышел первый номер украиноязычной газеты "Крымский вестник".

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Как сообщает Крым.Реалии, инициатором проекта является руководитель пророссийской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина.

Пропагандистская газета будет выходить ежеквартально.

"Украинцы Крыма нуждаются в регулярном украиноязычном СМИ, которое бы публиковали эксклюзивные материалы обо всем, что происходит в Крыму, в России и в мире на родном для украинцев языке. Газета "Крымский вестник" – это обратная связь многочисленных членов "Украинской общины Крыма", – заявила Гридчина.

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Отметим, что в Крыму еще с начала оккупации запрещена деятельность всех украинских медиа. Проукраинские журналисты преследуются, а доступ к украинским информационным ресурсам блокируется.

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Напомним, недавно в оккупированном Крыму активисты запустили на воздушных шариках государственный флаг Украины. Кроме 25-метрового флага, они отправили в сторону Крыма две тысячи листовок с надписью "Крым – это Украина".

О том, во что оккупанты превратили Крым, смотрите в сюжете "Сегодня":

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