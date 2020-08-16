Українська
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

Новый канал пропаганды: в Крыму оккупанты начали выпускать газету на украинском языке

16 августа, 17:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

"Крымский вестник" будет выходить ежеквартально

В оккупированном Крыму вышел первый номер украиноязычной газеты "Крымский вестник".

Реклама

Как сообщает Крым.Реалии, инициатором проекта является руководитель пророссийской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина.

Пропагандистская газета будет выходить ежеквартально.

"Украинцы Крыма нуждаются в регулярном украиноязычном СМИ, которое бы публиковали эксклюзивные материалы обо всем, что происходит в Крыму, в России и в мире на родном для украинцев языке. Газета "Крымский вестник" – это обратная связь многочисленных членов "Украинской общины Крыма", – заявила Гридчина.

В тренде
Драка и жесткое задержание в Затоке: появилось видео с нагрудных камер патрульных

Отметим, что в Крыму еще с начала оккупации запрещена деятельность всех украинских медиа. Проукраинские журналисты преследуются, а доступ к украинским информационным ресурсам блокируется.

Реклама

Напомним, недавно в оккупированном Крыму активисты запустили на воздушных шариках государственный флаг Украины. Кроме 25-метрового флага, они отправили в сторону Крыма две тысячи листовок с надписью "Крым – это Украина".

О том, во что оккупанты превратили Крым, смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым СМИ пропаганда оккупант
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вы спали: Лукашенко опять нахамил Украине из-за аннексии Крыма
Вы спали: Лукашенко опять нахамил Украине из-за аннексии КрымаПолитика
"Поливают камыш": как оккупанты в Крыму тратят последнюю воду из водохранилища (видео)Крым
Кулеба назвал единственное условие подачи воды в Крым
Кулеба назвал единственное условие подачи воды в КрымКрым
Украина прекратит работу КПВВ на админгранице с Крымом: названа дата
Украина прекратит работу КПВВ на админгранице с Крымом: названа датаКрым
В оккупированном Крыму высокопоставленный российский чиновник сорвался со скалы
В оккупированном Крыму высокопоставленный российский чиновник сорвался со скалыУкраина
Число заболевших растет: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму
Число заболевших растет: что известно о ситуации с COVID-19 в КрымуКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять