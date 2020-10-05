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Новый "рекорд". В Крыму за сутки выявили 105 случаев COVID-19

5 октября, 12:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За все время эпидемии выздоровели более трех тысяч человек

В аннексированном Крыму за последние сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 73 новых случая выявили при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 11 – при скрининге здорового населения.

Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 5063 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 3008 человек.

Ранее мы сообщали, что в Крыму от коронавируса скончались еще три человека.

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Напомним, данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма.

О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Крым статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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