"Нужно быть поосторожнее": в Крыму запустят телеканал и газету на украинском языке

Газету оккупанты планируют издать уже в этом году

/ Фото: Сегодня

В оккупированном Крыму российские власти запустят телепередачу и начнут издавать газету на украинском языке, якобы для его популяризации.

Оккупанты свои действия объяснили тем, что украинский язык является в регионе одним из государственных. По их словам, для его популяризации на полуострове проведут форум, круглые столы и выставки.

"Выход газеты и программы на украинском языке должен быть востребован гражданами украинского происхождения, проживающими на территории республики. Безусловно, эта инициатива будет поддержана на уровне Государственного совета Республики Крым, правительства – исполнительной власти", - заявил председатель так называемого "комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям" Юрий Гемпель.

Он добавил, что газету планируется издать уже в этом году.

Реклама

А тем временем пользователи сети эту новость восприняли скептически. Люди выражают свои мысли и на российских сайтах.

"Идея отличная, но!.. Это Россия. Нужно быть поосторожнее... После могут обвинить в экстремизме и хранении запрещенной литературы", – пишет один из пользователей.

Другие комментарии тоже напоминают о реальной обстановке на оккупированном полуострове.

Ранее мы сообщали, что в Крыму в последней школе, где еще изучался украинский язык, его уже не преподают.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама