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МИД Украины призвал мировую общественность усилить давление на Россию

3 мая, 15:25

Татьяна Очеретяна

Оккупанты лишили крымчан возможности получать украинскую информацию

Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество усилить давление на РФ с целью освобождения незаконно задержанных крымскотатарских журналистов. Об этом говорится в заявлении МИД в Facebook.

"Во Всемирный день свободы прессы присоединяемся к призыву украинских журналистов, бывших незаконно заключенных Романа Сущенко и Станислава Асеева усилить международное давление на российские власти для освобождения крымскотатарских общественных журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемедеминова, правозащитника Сервера Мустафаева и снятия с них незаконных обвинений", — сказано в заявлении.

Отмечается, что Россия практически лишила крымчан возможности услышать альтернативное мнение, блокирует сигналы украинских радиостанций и доступ к онлайн-изданиям.

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"Российские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая из украинцев и крымских татар образ врага", – указывается в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что международное сообщество должно "помешать российской оккупационной администрации ограничивать свободу слова во временно оккупированном Крыму, нарушать права журналистов и свободу прессы".

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Также в МИД выразили поддержку всем тем, кто несмотря на репрессии, не боится публично высказывать свою гражданскую позицию.

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Напомним, недавно в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о задержании украинца, который якобы готовил теракты и пытался завербовать жителей полуострова.

Как оказалось, задержание украинца в оккупированном Крыму, которого российские силовики уже называют "диверсантом", было зеркальным ответом на задержание в Киеве генерала СБУ, работавшего на ФСБ. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

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Россия Крым журналисты задержание МИД Украины

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