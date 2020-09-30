Облака какие-то "аномальные": оккупанты самолетом не смогли вызвать дождь в Крыму

Российский ученый объяснил, чем воздействуют на облака, чтобы пошел дождь

В оккупированный Крым Россия перебросила специальный самолет, который работает с облаками, чтобы искусственно вызвать из них дождь. Однако оккупанты жалуются, что после первых полетов им ничего не удалось, и обвинили в этом "неподходящие облака".

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Об этом сообщает Интерфакс

Как рассказал начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории (РФ) Баграт Данелян, самолет Росгидромета ЯК-42Д совершил два вылета.

"Мы работаем с облаками, но они не все подходят – должны быть определенные параметры. Хочу сказать, ситуация неординарная. Явно аномальное развитие погодных условий – подходящих облаков очень мало", – сказал он.

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По его словам, за облаками над Крымом наблюдают с 10 сентября, но только сейчас появилось немного подходящих.

"Из одного облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков не так много – 30-40%", – отметил специалист.

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Данелян объяснил, что на облака воздействуют йодистым серебром в маленькой дозировке. Он уверяет, что это безопасно как для экологии, так и для людей.

Вот такой самолет вызывает дожди из облаков:

Видео: facebook.com/roshydromet

Как сообщали новости "Сегодня", самопровозглашенные власти Севастополя недавно приняли решение экономить воду на фонтанах. Местные "чиновники" утверждают, что запасов воды в Чернореченском водохранилище пока хватает для бесперебойного обеспечения горожан водой, но главный источник питьевой воды из-за засушливой погоды не пополняется.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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