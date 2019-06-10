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Обвиняемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма освобожден из-под стражи

10 июня, 17:01

Прокуратура АРК с решением суда не согласна

Валерий Чернобук. Фото: Крым. Реалии
Валерий Чернобук. Фото: Крым. Реалии.

Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, подозреваемого в госизмене.

Об этом сообщила сегодня прокуратура АРК в Facebook.

Чернобук был задержан в Киеве 3 ноября 2018 года сотрудниками СБУ и прокуратуры АРК, 5 ноября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В Генпрокуратуре утверждают, что экс-глава суда вел подрывную деятельность: помогал РФ и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства государства-агрессора. Он подозревается в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, так как 29 ноября 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года "Об увольнении судьи".

"Однако, в соответствии с законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" отмена постановления ВР Украины "Об увольнении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи", – отметила пресс-служба прокуратуры.

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Тег Крым, арест, судья, госизмена, Апелляционный суд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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