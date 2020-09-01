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Обыски в Крыму: оккупанты выпустили задержанных под подписку о невыезде

1 сентября, 13:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Адвокатам не разрешали встретиться с подзащитными

В оккупированном Крыму поздно ночью, 1 сентября, из здания ФСБ отпустили ранее задержанного активиста Ридвана Умерова и гражданского журналиста Айдера Кадырова под подписку о невыезде. Накануне отпустили с таким же условием Айдера Аблякимова и Энвера Топчи.

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Как сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на адвоката Кадырова Алексея Ладина, его подопечного задержали в 6 утра 31 августа, а уголовное дело завели на него в 22:45.

"Все это время его, фактически, я считаю, пытали. Этот человек болен сахарным диабетом первой степени. Все это время он провел в отделении голодный, неоднократно говорил сотрудникам ФСБ о том, что он болен и ему нужно покушать. Был полный игнор. Несмотря на его состояние, все это время он постоянно требовал адвоката по соглашению. Я здесь находился с 9 утра, уведомил следователя сообщениями, уведомил дежурного, мной была зарегистрирована жалоба о не допуске меня к подзащитному. Никто не реагировал до самого вечера", – рассказал Ладин.

Адвокат Марлен Халиков уточняет, что на его подзащитного – также задержанного в понедельник Ридвана Умерова – уголовное дело было заведено в 21:00.

"По факту они находились в отделении ФСБ с 9 утра. Со слов следователя, там якобы проводились следственные действия, именно поэтому меня туда не допускали. Только, каким образом следственные действия проводились без моего участия, мне не пояснили. Все это время моего подзащитного уговаривали отказаться от адвоката, то есть от меня. И подписать чистосердечное признание. Я очень доволен, что все ребята вышли и поедут домой, но подобное отношение к адвокатам и задержанным считаю некорректным", – прокомментировал адвокат.

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Против активистов открыли уголовное дело по статье "о недоносительстве" (205.6 УК России). Как утверждает следователь ФСБ Валерий Шерстюков, в 2015 году в социальной сети "Вконтакте" задержанные переписывались с Умиджоном Дадажоновым, который, как сообщают в ФСБ, участвовал в деятельности организации "ИГИЛ", признанной террористической на территории России.

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Четверых крымчан обвиняют в том, что они не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Публичные комментарии относительно вчерашних обысков, задержаний в аннексированном Крыму, а также последующих следственных действий в отношении крымских татар, оккупационные правоохранители не дают.

Ранее мы сообщали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

Кроме того, Путин снова явился в аннексированный Крым и проехался за рулем авто:

Видео: Дмитрий Смирнов/Twitter
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