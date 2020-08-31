"Очередное преступление": у Зеленского отреагировали на обыски в Крыму

Представительство Президента Украины в Крыму осуждает действия российских силовиков, которые сегодня, 31 августа, пришли с обысками в дома крымских татар в оккупированном Крыму.

Реклама

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей – очередное преступление оккупационных властей. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только потому, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами. Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека – экстремиста. А солидарность это то, что их раздражает больше всего. Обыски является продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа", – прокомментировала заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Также стало известно, что после обысков четверых крымских татар, Айдера Кадырова, Энвера Топчи, Айдера Аблякимова и Ридвана Умерова, увезли в ФСБ.

Кроме того, прокуратура и полиция Автономной Республики Крым открыли уголовное производство по факту "незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В тренде Обстрел автобуса под Харьковом: полицейские установили еще десятки подозреваемых

Указано, что начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домах крымских татар (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

Реклама

Ранее мы сообщали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

Кроме того, Путин снова явился в аннексированный Крым и проехался за рулем авто:

Видео: Дмитрий Смирнов/Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама