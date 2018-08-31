Оккупационные власти чистят содой дороги Армянска после выброса химвещества

Оккупационные власти Крыма устраняют последствия выброса неизвестного вещества в Армянске, обрабатывая дороги раствором соды, сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на публикуемые в соцсетях сообщения недовольных жителей города.

"Дороги отработали содой, которую взяли с красноперекопского содового завода дабы нейтрализовать действие химических осадков. Этой ночью будет еще раз проводиться эта процедура", – пишет RoksolanaToday&Крым, отмечая, что городской совет объявил чрезвычайную ситуацию.

Отмечается, что из-за химических испарений металлические конструкции покрываются ржавчиной, кроме того, в городе стоит белая дымка и тяжело дышать.

Кроме того, в Армянске был создан оперативный штаб, а в сам город приехали спасатели и представители ряда ведомств: Роспотребнадзора, "министерства экологии Крыма", природоохранной и городской прокуратуры.

Эксперты берут пробы воздуха на территории города и в охранной зоне кислотонакопителя завода "Крымский титан". Результаты обещают опубликовать на сайтах указанных ведомств.

Тем временем местным жителям рекомендовали использовать много проточной воды, закрыть окна, ограничить время пребывания на улице и постоянно проводить влажную уборку помещений.

Напомним, что выброс неизвестного вещества произошел в ночь с 23 на 24 августа.

Позже, как уже сообщалось, незаконный "вице-премьер" полуострова Игорь Михайличенко назвал причиной произошедшего жару и длительное отсутствие осадков.

В то же время эколог Маргарита Литвиненко считает виновным местное предприятие.