Оккупационные власти чистят содой дороги Армянска после выброса химвещества

Сегодня, 16:05

Из-за испарений металлические конструкции покрываются ржавчиной, а в городе стоит белая дымка

twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt

Оккупационные власти Крыма устраняют последствия выброса неизвестного вещества в Армянске, обрабатывая дороги раствором соды, сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на публикуемые в соцсетях сообщения недовольных жителей города.

"Дороги отработали содой, которую взяли с красноперекопского содового завода дабы нейтрализовать действие химических осадков. Этой ночью будет еще раз проводиться эта процедура", – пишет RoksolanaToday&Крым, отмечая, что городской совет объявил чрезвычайную ситуацию.

1

Отмечается, что из-за химических испарений металлические конструкции покрываются ржавчиной, кроме того, в городе стоит белая дымка и тяжело дышать.

2

Кроме того, в Армянске был создан оперативный штаб, а в сам город приехали спасатели и представители ряда ведомств: Роспотребнадзора, "министерства экологии Крыма", природоохранной и городской прокуратуры.

Эксперты берут пробы воздуха на территории города и в охранной зоне кислотонакопителя завода "Крымский титан". Результаты обещают опубликовать на сайтах указанных ведомств.

Тем временем местным жителям рекомендовали использовать много проточной воды, закрыть окна, ограничить время пребывания на улице и постоянно проводить влажную уборку помещений.

Напомним, что выброс неизвестного вещества произошел в ночь с 23 на 24 августа.

Позже, как уже сообщалось, незаконный "вице-премьер" полуострова Игорь Михайличенко назвал причиной произошедшего жару и длительное отсутствие осадков.

В то же время эколог Маргарита Литвиненко считает виновным местное предприятие.
Крым, осадки, армянск, выбросы, химическая атака

Вы сейчас просматриваете новость "Оккупационные власти чистят содой дороги Армянска после выброса химвещества". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Крым.Реалии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: mtot.gov.ua

Крыму грозит экологическая катастрофа: на полуострове уменьшилась растительность

13 Июля, 14:28

В течение двух лет индекс снизился до самой низкой отметки

Крым

Скриншот

Масштабное ДТП в Крыму: появилось видео и новые подробности

22 Мая, 10:59

После аварии одна из пострадавших остается в тяжелом состоянии
Загрузка...

Крым

В оккупированном Крыму уничтожают знаменитый курорт: появилось фото

8 Марта, 11:30

В прибрежной зоне Ялты идет активная застройка

Крым

Спиленное дерево в Гагаринском парке Симферополя, март 2018 года. ru.krymr.com

Остались одни пеньки: в Крыму массово вырубают деревья

28 Июня, 05:24

Местные активисты утверждают, что под снос попадают деревья, возраст которых составляет несколько сотен лет

Крым

Анатолий Лопата. Фото: Google Images

Крым намертво привязан к Украине - генерал

28 Июня, 07:01

По мнению Анатолия Лопаты, решение отдать Крым Украине было связано, прежде всего, с тем, что Крым связан с Украиной географически

Крым

Фото: Twitter

Страшная авария на ж/д переезде в Крыму: появились новые данные о погибших

9 Апреля, 14:29

Родственников погибших уже вызвали для опознания с материковой Украины
Загрузка...