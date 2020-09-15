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Оккупанты качают воду в Симферополь из высыхающего водохранилища (фото)

15 сентября, 15:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Теперь к водоему не подпускают людей

В оккупированном Крыму впервые за последние 70 лет начали качать воду из высыхающего Тайганского водохранилища. Связано это с большим дефицитом воды на полуострове.

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Как сообщает "Крым.Реалии", вододефицит в крымской столице, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах достиг критической отметки в этом году.

В прошлом месяце оккупанты проложили 60-километровый трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Теперь воду оттуда качают постоянно. Кроме того, водохранилище стало стратегическим объектом – проход на его территорию запрещен, а в небе над водоемом можно видеть вертолет.

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Напомним, в Крыму оккупанты уже ввели жесткое ограничение подачи воды в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

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Местные жители возмущены тем, что воду подают только в то время, когда большинство людей находится на работе. Кроме того, пользователи Сети выкладывают фото грязной желтой воды, которая течет из крана.

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Крым засуха водохранилище оккупанты
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