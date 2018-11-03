Оккупанты не пустили к Балуху адвоката и священника: названа причина

Дмитрию Динзе и архиепископу Клименту отказали в праве встречи с политзаключенным активистом

Ни юридический, ни гражданский защитники не смогли попасть к незаконно осужденному в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху, которого на прошлой неделе этапировали в Керченскую колонию №2, сообщает "Крым.Реалии".

Дмитрию Динзе и архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту отказали в праве встречи, объяснив это тем, что украинский политзаключенный помещен в карантин, утверждает адвокат Ольга Динзе.

"Вчера Дмитрий Динзе вместе с архиепископом Климентом приехали в Керченскую колонию, чтобы встретиться с Владимиром. Но им это не удалось, поскольку Владимир сейчас находится в колонии на карантине", – сказала она 2 ноября.

Динзе объяснила, что как правило заключенные находятся на карантине до 10 дней, за которые они проходят медицинское обследование.

Чтобы встретиться со своим подзащитным, адвокат Балуха отправится к нему еще и на следующей неделе.

Напомним, что Дмитрия Динзе и раньше не пускали к узнику Кремля. Так, он безуспешно пытался встретиться с ним 15 сентября после того, как появилась информация об избиении Балуха в СИЗО.

Стоит отметить, что о том, что Владимира Балуха поместили на карантин, Динзе сообщил еще 20 октября.