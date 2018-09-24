Оккупанты отложили на неопределенный срок апелляцию Балуха

Сегодня, 16:56

Соответствующее решение "судья" приняла в ответ на протест политзаключенного из-за запрета на личное появление в зале заседаний

Фото: facebook.com/zair.smedlya
Фото: facebook.com/zair.smedlya

Заседание подконтрольного оккупационной власти "Верховного суда Крыма" в Симферополе, который должен был сегодня рассмотреть апелляционную жалобу на незаконный приговор по третьему делу крымского активиста Владимира Балуха, было отложено на неопределенный срок, сообщает "Громадське".

Соответствующее решение "судья" приняла в ответ на его протест из-за запрета на личное появление в зале заседаний.

Несмотря на то, что политзаключенный настаивал на этом, "судья" постановила рассмотреть его апелляционную жалобу посредством видеоконференцсвязи в симферопольском СИЗО.

После того, как секретарь "суда" заявила, что Балух отказывается выходить из камеры, "судья" пыталась начать заседание без него, но из-за протеста защиты осужденного активиста была вынуждена отложить рассмотрение жалобы.

Напомним, что 14 сентября оккупанты жестоко избили и угрожали убить Владимира Балуха в симферопольском СИЗО.

После этого, как мы уже сообщали, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ужасном состоянии, в котором он находится.
Крым, оккупация, политзаключенные, Балух

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Источник:

Громадське телебачення

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