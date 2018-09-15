Оккупанты отрицают избиение Балуха в СИЗО Симферополя

В ФСИН не обнаружили у политзаключенного телесных повреждений

В оккупированном Крыму так называемое "управление" ФСИН отвергает заявление об избиении украинского политзаключенного Владимира Балуха. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте управления ФСИН РФ.

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-1 якобы подвергается избиениям В. Балух. Данная информация не соответствует действительности. В ходе регулярных медицинских осмотров телесных повреждений у В. Балуха не выявлено, жалоб на состояние здоровья от него не поступало. В ходе беседы с сотрудниками СИЗО-1 В. Балух информацию об избиениях также отрицает", – отмечено в сообщении.

В то же время адвоката, который утром 15 сентября прибыл в СИЗО Симферополя, чтобы увидеть своего подзащитного, к политзаключенному не пустили.

Как сообщалось, МИД Украины передаст доказательства избиения украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Владимира Балуха в суды.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует у российских властей, чтобы ее немедленно допустили к политзаключенному.