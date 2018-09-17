Оккупанты поставили крымчан перед выбором: деньги или льготные лекарства

Жителям оккупированного Россией Крыма, где недавно произошел новый химический выброс, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, необходимо решить, будут они получать льготы в виде медикаментов или деньги. Об этом заявила так называемая начальник отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Росздравнадзора на полуострове Зейнеб Белялова, сообщает "Крым.Реалии".

"Гражданин вправе до 1 октября текущего года сделать свой выбор. Или сохранит услугу на лекарственное обеспечение, или реализует свое право на пользу денежного возмещения, так называемой монетизации льготы", – сказала она.

Белялова отметила, что эти льготы будут получать финансирование из российского бюджета. Сумма для ежемесячной выплаты составляет 828 рублей (около 329 гривен. – Ред.) на человека.

Ранее стало известно, сколько Россия тратит на оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что оккупированный Крым будет для РФ дотационным минимум до 2030 года. Это следует из утвержденного самопровозглашенным "правительством" полуострова долгосрочного бюджетного прогноза.