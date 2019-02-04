Оккупанты разрушили часть дамбы в Керчи: токсичные отходы попали в море – СМИ
Разрушение произошло из-за незаконной добычи песка
Часть дамбы в Керчи, которая препятствовала попаданию отходов в море, разрушена. Причина – незаконная добыча песка из урочища Плавни на территории Нижне-Чурбашенского хвостохранилища.
"Добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, несмотря на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов, с каждым днем становится все больше. Тем страшнее прямая промывка песка, когда слив происходит непосредственно в канал, соединенный с морем. Таким образом, вся грязь от промывки и добычи песка идет на городской пляж", – говорится в сообщении источника.
Стоит отметить, что экологи предупреждают об масштабной угрозе от вскрытия хвостохранилища для здоровья людей. Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества – мышьяк, ванадий, фосфор и железо – в концентрации, значительно превышающей допустимые безопасные для жизни и здоровья людей нормы.
Активисты-экологи и ученые постоянно выступают против незаконной добычи песка, однако добыча его продолжается. По информации СМИ, этот токсичный песок используется при строительстве Керченского моста.
В МинВОТУкраины отмечают, что выборка песка из токсичного хвостохранилища вблизи Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря.
Как сообщалось ранее, В аннексированном Севастополе на базе городского Дома офицеров создан "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием.
Кроме того, боевики на Донбассе готовят детей к "войне с Украиной". На оккупированных территориях проводится ряд мероприятий по обучению детей обращению с оружием.
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