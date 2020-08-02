Оккупанты в Крыму скрывают реальное число пациентов с COVID-19: их значительно больше

В оккупированном Крыму местные самопровозглашенные "власти" заявляют, что за последние сутки, 1 августа, не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с COVID-19 на полуострове (без учета Севастополя) составило 1204, умерли 15 человек. Однако опубликованные данные могут быть недостоверными. Об этом заявила Крымская правозащитная группа в Facebook.

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Правозащитники отмечают, что многих зараженных в Крыму просто не учитывают.

"Официальная статистика заболеваемости коронавирусом на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о заражениях в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также пациентах с внебольничной пневмонией", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Крыму специалисты Роспотребнадзора начали искать вирус в воде. Они решили проверить воду из моря, бассейнов и аквапарков на наличие возбудителя коронавируса.

Также ранее в Крыму оккупанты провели парад, несмотря на карантин. Большинство людей не надевали маски и не соблюдали безопасную дистанцию. Собравшиеся люди стояли в несколько рядов вплотную друг к другу. Среди зрителей было много пожилых людей.

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Кроме того, смотрите, во что оккупанты превратили Крым за шесть лет аннексии:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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