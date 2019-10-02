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Оккупанты в Крыму судят украинцев, отказавшихся служить в армии России

2 октября, 11:58

"Приговор" вынесли уже 72-м жителям оккупированного Крыма

РФ снова выдвигает свои условия.

РФ снова выдвигает свои условия. / Фото: AFP

Оккупационные "власти" Крыма начали 79 уголовных дел за отказ служить в Вооруженных силах России. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Этой осенью начинается уже восьмая волна призыва в российскую армию. За предыдущие кампании, по нашим данным, было призвано 18900 человек. Пока военные комиссары не озвучили новые цифры, но ожидается около 3,5 тысячи призывников. По данным на 30 сентября, есть информация о 79 уголовных дел, возбужденных против крымчан за отказ служить в Вооруженных силах России", – сообщил правозащитник Александр Седов.

Так называемые "власти" уже вынесли "приговор" 72-м жителям Крыма, дела шести человек находятся на рассмотрении, еще одно дело в суд так и не передали.

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"Сегодня будет рассмотрение по четырем делам: три в Севастополе, одна в Кировском районе. Информацию публикуют так называемые суды Крыма", – сообщил правозащитник.

По словам Седова, реальная цифра осужденных призывников может быть гораздо больше, поскольку некоторые приговоры не публикуются, а многие пострадавшие отказываются сообщать о преследовании и не готовы общаться с журналистами или правозащитниками.

Напомним, ранее мы писали, как украинцам в оккупированном Крыму "откосить" от "призыва" оккупантов.

Ранее мы писали, что Россия продолжает стягивать войска на границе с Украиной, заканчивая формирование новой дивизии в Ростовской области. Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский считает, что Москва может планировать наступательную операцию и призвал ОБСЕ отреагировать на это.

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