Оккупанты в Крыму выставили на боевое дежурство еще один ракетный комплекс

Дивизион С-400 расположился в Джанкое, за 30 км от Херсонской области

В оккупированном Крыму россияне вывели на боевое дежурство еще один дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 – подразделение разместили в Джанкое, за 30 километров от границ Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

"Сегодня (29 ноября. – Ред.) в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма", – заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Боевые расчеты развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.

Стоит напомнить, что зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, он также может применяться против наземных объектов.

Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты усилили противовоздушную оборону в Крыму еще одним комплексом С-400, а до этого на полуострове были развернуты три дивизиона С-400 – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

Также россияне заявляли, что в Крыму создана военная группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз – в нее, среди прочего, входят корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация противовоздушной обороны.

Кроме того, на полуострове был создан армейский корпус, а в его составе – соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, связи и другие.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.