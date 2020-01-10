Оккупанты в Крыму анонсировали запуск первого международного рейса: куда полетят самолеты

Авиарейсы из аннексированного Крыма в Армению могут появиться к лету 2020 года

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Оккупанты анонсировали запуск первого незаконного международного авиарейса из Крыма. По словам так называемого "председателя комитета по туризму, курортам и спорту" оккупированного полуострова Алексея Черняка, Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году.

"Компания "Икар", которая входит в группу компаний Pegas Fly, получила согласование Росавиации на семь вылетов в неделю Ереван – Симферополь. Сейчас они планируют начать с двух вылетов с весны этого года, ближе к лету. Сейчас идут рабочие процессы авиакомпании по заключению договоров с аэропортами, получению лотов", – цитирует Черняка ТАСС.

Также, по словам Черняка, сейчас "прорабатывается запуск авиасообщения между Симферополем и Стамбулом". "Сперва они запустят на Ереван, а следующим этапом станет запуск Симферополь – Стамбул. Надеемся, что после совместного запуска "Турецкого потока" нам это удастся совместными силами реализовать", – добавил он.

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Стоит отметить, что сообщение о запуске авиационного рейса Симферополь-Ереван со ссылкой на Черняка появилось и на армянских СМИ. Официального же подтверждения нет.

Напомним, до аннексии Крыма в 2014 году Симферопольский аэропорт принимал международные рейсы из многих стран. В нем имеется два терминала, а также оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля. Однако, после аннексии полуострова Крым оказался отрезан от всего мира – сейчас туда летают только российские самолеты. А авиакомпаниям за совершение рейсов в оккупированный Крым грозят жесткие санкции.

Как сообщал сайт "Сегодня", 9 января президент России Владимир Путин неожиданно посетил оккупированный Крым, где "наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".

Также сообщалось, что РФ, несмотря на санкции, продолжает проводить в аннексированном Крыму военные учения. Так, даже в новогодние праздники на полуострове прошло "учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника". В свою очередь в Южном военном округе РФ сообщили, что российские военные намерены "на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов в аннексированном Крыму".

Также в Крыму достроили незаконный мост через Керченский пролив. Подробнее – смотрите в сюжете.

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