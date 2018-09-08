Оккупанты в Крыму заявили о сокращении обращений жителей Армянска к медикам

Сегодня, 21:55

Никаких свежих проявлений токсического характера или острых аллергических реакций не наблюдается, заверяют в "Минздраве" Крыма

Фото: Twitter/Roksolana Today&amp;amp;
Фото: Twitter/Roksolana Today&

На территории временно оккупированного Крыма жители Армянска стали реже обращаться в медучреждения с признаками химического отравления. Об этом заявил так называемый "министр здравоохранения Крыма" Александр Голенко.

"Обращений к медикам вчера (6 сентября – ред.) было на 40% меньше, чем позавчера, а за последние сутки их было только 25. Динамика идёт к их уменьшению и к снижению остроты проявлений. Это остаточные явления на коже и слизистых", – сказал Голенко.

Он сообщил, что выездная бригада медиков начала комплексный осмотр жителей соседнего с Армянском села Перекоп.

"Практически никаких свежих проявлений – ни респираторных, ни аллергических – нет. Никаких проявлений токсического характера или острых аллергических не наблюдается", – утверждает Голенко.

Он также отметил, что явных признаков поражений организма, наносящих ущерб здоровью, у жителей не обнаружено.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. 
медики, Армянск, химическая атака

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Источник:

"Сегодня"

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