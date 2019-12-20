Оккупанты в Севастополе отправили на лом затонувшую подлодку: возникли затруднения

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В оккупированном Севастополе корпус списанной подводной лодки Б-380, которая затонула вместе с плавучим доком 15 декабря, начали буксировать к месту утилизации.

Как рассказали в пресс-службе подконтрольного России правительства Севастополя, из-за этого перекрыли рейд бухты, которая разделяет город.

"В связи с проведением работ Черноморским флотом РФ ориентировочно с 09:30 до 10:30 в акватории Севастопольской бухты временно будет перекрыт рейд. В случае задержки будет организовано дополнительное автобусное сообщение город – Северная сторона", – говорится в сообщении.

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Кроме того, источник агентства "Интерфакс" назвал возможной причиной затопления техническое состояние дока. Отметим, что дизель-электрическая подводная лодка Б-380 весной 2016 года попала в тендер Минобороны РФ на утилизацию нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.

Напомним, это не первое ЧП с подлодкой в России. В октябре 2019 на финальном этапе стратегических учений "Гром-2019", которым руководил президент РФ Владимир Путин, военные не смогли запустить межконтинентальную ракету с подводной лодки .

А 1 июля в результате аварии на глубоководном аппарате Вооруженных сил РФ в Баренцевом море погибли 14 военнослужащих-подводников.

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