В оккупированном Крыму за отказ от службы в армии РФ открыли 20 уголовных дел

/ Фото: Минобороны РФ

Оккупанты вынесли приговоры 17 крымчанам за уклонение от службы в армии РФ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4 2019-08-06T03:09:08+03:00 Крым В оккупированном Крыму за отказ от службы в армии РФ открыли 20 уголовных дел

В 2019 году в незаконно аннексированном Крыму российские оккупанты вынесли приговоры 17-ти жителям Крыма за уклонение от службы в армии Российской Федерации.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в Крыму весной 2019 года прошла "девятая призывная кампания", в рамках которой заявлено о "призыве" 3400 человек, из которых в Крыму – 2800 человек, а в Севастополе – 600 человек).

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"В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 – на рассмотрении", - говорится в сообщении.

В частности, в июле вынесено пять приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан открыто минимум 69.

Всего с начала оккупации в армию РФ "призвали" около 18 тысяч 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

В Крымской правозащитной группе напоминают, что "призыв" крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). А перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

В то же время член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал, как крымчанам избежать "призыва" в российскую армию. Такие "призывники" освобождены и от прохождения службы в ВСУ.



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