Оккупанты вывезли фигурантов "дела Хизб-ут-Тахрир" из Крыма в Ростов-на-Дону

В оккупированном россиянами Крыму завершилось "следствие" по "делу Хизб-ут-Тахрир" – троих крымских татар обвиняют в участии в террористической организации. В Ростове-на-Дону уже провели первое судебное заседание.

Один из тех, кто оказался на скамье подсудимых – Рустам Эмирусеинов. Он выходил на протест с плакатом "Мусульмане – не террористы". И теперь его и еще двух крымских татар – Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова – обвиняют в экстремизме.

Заседание состоялось в закрытом режиме. Адвокаты и сами крымские татары принимали в нем участие по видеосвязи. Защитники настаивали, что обвинительный акт – некорректен, и требовали, чтобы его вернули в прокуратуру, а к подзащитным применили Женевскую конвенцию. Однако ростовский суд все ходатайства уже отклонил.

"Обвинительное заключение абсолютно шаблонное, и похоже на заключения по другим делам такой категории. Они пестрят такими заключения, что Эмирусеинов вел антироссийскую антиконституционную деятельность на территории Крыма, он вносили раскол, он призывал к экстремизму и терроризму, но подтверждений никаких нет. Федеральный закон по противодействию терроризму говорит, что терроризм – это взрывы, поджог, захват заложников. Но вот этого вы нигде не найдёте – ни в обвинении, ни в том, что нашли у ребят", – подчеркнул адвокат Рустема Эмирусеинова Эмили Курбединов.

Почти год назад в дома крымских татар в поселке Октябрьское на рассвете ворвались силовики. Изъяли технику и литературу. А потом задержали крымских татар. Якобы нашли запрещенные газеты.

Следующее заседание по делу назначено на 20 января. Всех трех крымских татар к тому времени этапируют из аннексированного Крыма в Ростов-на-Дону.

"Наших близких увезут далеко от их семей, за пределы их родных домов, их родной земли – Крыма. Подобное этапирование, вывоз далеко за пределы родной земли, является повторением той депортации, которая была в 1944 году. Отношение властей к нашему народу, к крымским татарам, не поменялось. Депортации продолжаются, репрессии продолжаются", – говорит жена Рустема Эмирусеинова – Алие.

Рустему Эмирсуинову грозит пожизненное лишение свободы, остальным двум – до 20 лет за решеткой.

Напомним, что с момента аннексии Крыма обыски и задержания крымских татар проходят регулярно. Большинство активистов обвиняются в содействии запрещенной в России организации "Хизб-ут-Тахрир".

Напомним, российский суд продлил еще на три месяца содержание под стражей задержанного в этом году крымскотатарского активиста Руслана Сулейманова.

Кроме того, в российском Ростове-на-Дону военный "суд" приговорил к длительным срокам заключения в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Как стало известно, Муслим Алиев был приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – семь лет и Рефат Алимов – восемь лет.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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