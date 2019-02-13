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Оккупанты вывезли "визитную карточку" Керчи: исчезли античные колонны

Сегодня, 14:26

В Керчи из античного городища Пантикапея вывезли древние колонны

Оккупанты вывезли древние колонны из центра Керчи
Оккупанты вывезли древние колонны из центра Керчи. Фото: Крым.Реалии
Оккупанты вывезли "визитную карточку" Керчи: исчезли античные колонны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40a/478/5c640a4786f30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40a/478/5c640a4786f30.jpg Крым В Керчи из античного городища Пантикапея вывезли древние колонны

В Керчи, где после разрушения дамбы в море попали токсичные отходы, с территории античного городища Пантикапея оккупанты вывезли древние колонны, которые ранее находились под угрозой обрушения.

Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", 13 февраля на площадке, где ранее находилась колоннада, остались только несколько каменных фрагментов.

В настоящее время колоннада, которую называли "визитной карточкой" Керчи, на площадке отсутствует, а вход на территорию античного городища перекрыт оградительной лентой.

Напомним, что недавно скандальные байкеры Путина устроили жуткий праздник для детей в Крыму. Министерство обороны России, так называемое "правительство" Севастополя и клуб "Ночные волки" торжественно открыли патриотический парк и дали детям поиграть с оружием.

Также мы писали о том, как в оккупированном Крыму на базе Дома офицеров в Севастополе был создан "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием. Оккупанты заявили, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке".

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Тег Крым, Керчь, оккупанты

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