Оккупанты "запретили" украинскому журналисту посещать Крым на протяжении 34 лет

Журналист Тарас Ибрагимов, фото из Facebook

ФСБ запретила вьезд в Россию и оккупированный Крым украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову. Запрет действует 34 года, об этом сообщил сам журналист на странице в Facebook.

Так, в "постановлении", которое вручили Ибрагимову на админгранице полуострова с Херсонской областью сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года.

По словам журналиста, внятного объяснения того, с чем связан запрет, в постановлении нет. Также это не объяснили и устно.

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Сам Тарас Ибрагимов связывает запрет со своей журналистской деятельностью и работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.

Напомним, ранее оккупанты в Крыму депортировали блогера и журналиста Евгения Гайворонского на материковую часть Украины.

Также мы сообщали, что за период аннексии Крыма украинские правозащитники зафиксировали как минимум 369 случаев преследования журналистов в Крыму . Около сотни произошли в первый месяц силового захвата полуострова. Председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик рассказала, как Россия избавилась от крымских издательств, которые были невыгодны оккупантам.

Известно, что на тот момент около десятка журналистов находились за решеткой по обвинениям в сфабрикованных делах по терроризму. Чтобы доказать "вину" незаконно подозреваемых граждан, диалоги людей во время прослушки всячески перекручивали.

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