Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Оккупанты "запретили" украинскому журналисту посещать Крым на протяжении 34 лет

19 января, 05:50

Журналист освещал суды над крымскими татарами

Журналист Тарас Ибрагимов, фото из Facebook

Журналист Тарас Ибрагимов, фото из Facebook

ФСБ запретила вьезд в Россию и оккупированный Крым украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову. Запрет действует 34 года, об этом сообщил сам журналист на странице в Facebook.

Так, в "постановлении", которое вручили Ибрагимову на админгранице полуострова с Херсонской областью сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года.

По словам журналиста, внятного объяснения того, с чем связан запрет, в постановлении нет. Также это не объяснили и устно.

Реклама

Сам Тарас Ибрагимов связывает запрет со своей журналистской деятельностью и работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.

Напомним, ранее оккупанты в Крыму депортировали блогера и журналиста Евгения Гайворонского на материковую часть Украины.

Также мы сообщали, что за период аннексии Крыма украинские правозащитники зафиксировали как минимум 369 случаев преследования журналистов в Крыму . Около сотни произошли в первый месяц силового захвата полуострова. Председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик рассказала, как Россия избавилась от крымских издательств, которые были невыгодны оккупантам.

Известно, что на тот момент около десятка журналистов находились за решеткой по обвинениям в сфабрикованных делах по терроризму. Чтобы доказать "вину" незаконно подозреваемых граждан, диалоги людей во время прослушки всячески перекручивали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

журналист Крым оккупанты запрет на въезд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода ушла: Северо-Крымский канал под Керчью обмелел, фото и видео
Вода ушла: Северо-Крымский канал под Керчью обмелел, фото и видеоКрым
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика
Дерьмо, бардак и грязь: во что оккупанты превратили Ялту
Дерьмо, бардак и грязь: во что оккупанты превратили ЯлтуКрым
Для детей изменились правила въезда в Крым: подробности
Для детей изменились правила въезда в Крым: подробностиУкраина
Аномальный январь: в Крыму зацвели абрикосы, появились яркие фото
Аномальный январь: в Крыму зацвели абрикосы, появились яркие фотоКрым
Столтенберг сделал заявление о присутствии НАТО в Черном море и Украине
Столтенберг сделал заявление о присутствии НАТО в Черном море и УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...