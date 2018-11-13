Оккупированный Крым массово заселяют россиянами

В отличие от коренных жителей российские силовики пользуются льготами: без очередей устраивают своих детей в крымские сады и школ

Оккупированный Крым заселяют россиянами. За неполные пять лет их туда переехало по меньшей мере 120 тысяч. И процесс продолжается. Как вытесняют крымчан, выясняли журналисты Крим.Реалии.

Блогер Ян Ларос перебрался на остров в прошлом году. Из Санкт-Петербурга перевез жену, дочь и собаку. И он еще долго думал, потому что россияне заселяют Крым, с тех пор как его аннексировала Российская Федерация.

"С 2014 года ну просто повально едут из Сибири люди. Почему они едут ?! Да элементарно просто: холодно, холодно людям в Сибири", – говорит Ларос.

Сибиряков на улицах Симферополя встретили и журналисты Радио Свобода. Оказалось, что каждый шестой опрошенный поселился на полуострове недавно.

С начала аннексии в оккупированный Крым переехало более 206 000 человек, в основном – россияне. Это официальные данные российского "Крымстата". Переселенцы составляют более 10 процентов жителей полуострова. Сколько из них силовиков – россияне не разглашает.

В отличие от коренных жителей российские силовики пользуются льготами. Без очередей устраивают своих детей в крымские сады и школы.

Без российского гражданства в Крыму жить сложно. Антонина Борисовна – из тех, кто не взял паспорта с двуглавым орлом – такие раздавали еще в 2014-м. Ей перестали платить пенсию, и в больницах не принимают. Она не может приватизировать жилье, чтобы продать его и переехать на материковую Украину.

Из Крыма вытесняют все украинское. В том числе и церковь. За неполные 5 лет оккупации у украинской православной церкви Киевского патриархата забрали 6 из 15 помещений для богослужения. А по самым церквями и за прихожанами следит ФСБ. Работники спецслужб приходят на службы, поэтому их знают в лицо.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев назвал военным преступлением, что в Крым завезены 300 тысяч россиян.