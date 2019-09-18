Оккупированный Крым столкнулся с проблемой нехватки наличных

После российской аннексии на полуострове прекратилось обслуживание карт Visa и MasterCard и у крымчан начались серьезные проблемы

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Ранее в оккупированном Крыму обанкротился один из крупнейших банков, а санкции за российскую агрессию вызвали проблему с обналичиванием денег с банковских карт на полуострове. В связи с этим оккупанты хотят запустить систему снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Об этом "Известиям" рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

После введения западных санкций у жителей Крыма возникли сложности при совершении платежей. Международные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать свои карты на полуострове. Тогда клиенты крымских банков не могли пользоваться карточками за пределами полуострова, а владельцы "пластика" российских банков не могли снимать деньги в самом Крыму.

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Сейчас на полуострове работают семь банков. В их число входят "Севастопольский Морской Банк", "Черноморский банк развития и реконструкции", "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ), Генбанк и "Индустриальный Сберегательный Банк". Все они находятся под санкциями. Другие российские банки в Крыму не представлены: на полуострове нет ни отделений, ни банкоматов остальных финучреждений. Жители Крыма ограничены в возможности снятия наличных из-за недостаточно разветвленной сети банкоматов. Поэтому новая услуга, как отмечают эксперты, будет востребована.

Поэтому в Крыму хотят запустить снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов. Как рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка РФ Михаил Мамута, в рамках реализации нового сервиса разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность "кэшаута" в магазинах. Сроки старта мероприятия зависят от того, когда банки – участники эксперимента – будут к нему готовы.

В то же время эксперты полагают, что и частные банки, и Центробанк РФ вряд ли будут спешить внедрять новую систему снятия "налички": они стремятся перевести платежи в безналичную плоскость, так как проще составлять отчетность, регулировать и контролировать рынок.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2014 году, после вторжения на полуостров и его последующей аннексии, Россия начала закрывать украинские банки в Крыму.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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