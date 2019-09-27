Оккупированный Крым страдает от нехватки воды

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В оккупированном Россией Крыму из-за массового отключения водоснабжения организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщает "Крым Реалии".

Питьевую воду будут привозить 28 и 29 сентября согласно графику в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. В частности, подвоз воды организуют на 37 улицах Симферополя, в поселке Гресовский, а также в селах Перово, Молочное, Трехпрудное, Дубки, Комсомольское, Партизанское, Каштановое, Кизиловое, Малиновка и Тополи.

Напомним, в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города собираются использовать еще три подземные скважины. Возможное опреснение морской воды, как вариант решения проблемы, оккупанты пока не рассматривают. По их мнению, это слишком дорого и энергозатратно.

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Также мы сообщали, что в Севастополе закрывают пляж "Омега" и парка Победы. При отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ "противочумной станции Республики Крым" были выделены холерные вибрионы.

Кроме этого, мы рассказывали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз. Люди отмечают, что такого раньше не было.

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