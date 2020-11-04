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ООН в ближайшее время рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму

4 ноября, 05:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Соблюдение прав человека в Крыму обсудили на международной онлайн-конференции

Генеральная ассамблея ООН в ближайшее время рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщила замглавы МИД Эмине Джапарова в Twitter по итогам международной онлайн-конференции ООН.

"Пытки, принудительный призыв, преследование СМИ, репрессии против Меджлиса и Православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который в ближайшее время рассмотрит ГА ООН", – написала она.

По словам замминистра в "параллельном мероприятии" о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, организованном представительством Украины в ООН приняли участие дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.

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На конференции обсуждались способы усиления ответных мер на нарушения прав человека в Крыму.

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Напомним, Соединенные Штаты и Великобритания выразили готовность к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы, цель которой консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации полуострова.

Мы также сообщали, что сотни крымских татар, которые выехали из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону в Россию на оглашение приговора фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", удерживали сотрудники российской ДПС на Керченском мосту.

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Крым МИД ООН резолюция права человека ГА ООН
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