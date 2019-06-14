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Оружие оккупантов в Крыму зафиксировали на спутниковых снимках

14 июня, 09:09

На фото видно, что оружия больше, чем рассказывала Россия

С-400. Фото: mil.ru
С-400. Фото: mil.ru.

Оружие России в оккупированном Крыму зафиксировали на спутниковых снимках.  Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь источники в американской разведке.

Фото сделаны в период с января 2018 года по апрель 2019 и предоставлены компанией Plant Lab. Они свидетельствуют, что на полуострове есть пять противоракетных установок С-400, хотя российские говорили только о четырех. Также видно наличие пяти батарей С-400 и С-300, а также модернизированные советские базы.

Милитаризацию полуострова подтвердили и два офицера американской разведки.

Россия "целенаправленно и систематически наращивает свои силы на полуострове", – цитирует издание одного из разведчиков.

Российские вооруженные силы разместили 81 самолет и вертолет в Крыму.

"Радиус боевых действий покрывает всю Украину и достигает территории за Черным морем. Это значительно увеличивает возможности нанесения ими ударов, потенциально, до Ближнего Востока", – сказал один из чиновников.

Также РФ добавила десять боевых кораблей до Черноморского флота, которые могут нести крылатые ракеты Калибр.

Ракеты Калибр позволят флоту "наносить удары по Черному морю, включая на юге Европы и в Сирии даже не покидая Севастополь", – говорит один из разведчиков.

Напомним, что Россия проводит усиленную милитаризацию оккупированного Крыма и готовит соответствующую инфраструктуру для размещения ядерного оружия.

Кроме того, о подготовке оккупантами инфраструктуры для размещения ядерного оружия заявляла замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.

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Тег Россия, оружие, Крым, ракетные системы

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