Осужденный по делу "украинских диверсантов" в Крыму оказался на грани гипертонического криза

Владимир Дудка стойко встретил приговор и надеется, что его обменяют

Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org.

Осужденный по делу "украинских диверсантов" в Крыму оказался на грани гипертонического криза //smm.ollcdn.net/img/article/11282/54_main_new.1522887918.png //smm.ollcdn.net/img/article/11282/54_tn.1522887918.png 2019-04-10T17:05:00+03:00 Крым Владимир Дудка стойко встретил приговор и надеется, что его обменяют

Осужденный по "делу "украинских диверсантов" Владимир Дудка "находится на грани гипертонического криза.

Об этом сообщил Крым.Реалии сын заключенного Илья Дудка, посетивший отца в СИЗО Симферополя.

"Передал ему тонометр. Таблетки от давления отец принимает, но оно все равно прыгает. Бывает очень высокое, практически гипертонический криз. Уже прошло немало времени, как его поставили на особый учет, но врач отца даже не посетил", – рассказал Илья Дудка.

По его словам, Владимир Дудка воспринял приговор спокойно, "другого и не ожидал", он "надеется, что не будет столько сидеть, что обменяют раньше".

"Говорит: если судьи видели, что по одной статье сфальсифицировали доказательства, то должны были понять, что и по другим тоже. О том, что дали такие большие сроки, думает, что, возможно, это какая-то месть или показательное наказание", – рассказал Илья Дудка.

Он добавил, что осужденные Владимир Дудка и Алексей Бессарабов намерены подать апелляцию 12 апреля. Они готовятся к этапированию в столицу России Москву, где Верховный суд России рассмотрит апелляционные жалобы защиты.

Как сообщалось, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

4 апреля подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил им штрафы: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – 300 тысяч рублей.

Как сообщалось, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко проинформировал Генсека Организации Антониу Гутерриша о новой волне преследований крымских татар.

Также сообщалось, что количество украинских политзаключенных в Крыму приближается к сотне.

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