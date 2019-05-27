Освободить украинских моряков пообещал американский сенатор

Заявление об этом он сделал в Одессе

США будут искать пути скорейшего возвращения на родину украинских военных моряков, захваченных в плен Россией в 2018 году в Керченском проливе.

Об этом сегодня в Одессе заявил журналистам член Комитета по вопросам безопасности и разведки Сената США Джеймс Лэнкфорд.

"Я понимаю, что сердца всех граждан Украины и Одессы очень волнуются за возвращение украинских моряков, взятых в плен российскими властями. Мы будем искать пути их скорейшего возвращения на родину и к их семьям", – заявил Лэнкфорд.

Он добавил, что сегодня в рамках его рабочего визита в Одессу, в которую он прибыл впервые, также состоятся встречи с командованием ВМС ВСУ, других родов войск, а также представителями местных властей. В программе – обсуждение вопросов экономики, укрепления сотрудничества между странами.

Сенатор также заявил, что после Одессы отправится с рабочим визитом в Киев.

Как сообщалось, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

Напомним, суд в Киеве разрешил задержать российских офицеров, причастных к захвату украинских моряков.

Также мы сообщали о решении Морского трибунала по делу о захвате украинских моряков в Керченском проливе.

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