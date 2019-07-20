Отравление в Евпатории: выписанных из больницы детей отказались снова принимать в лагерь

Это решение приняло руководство лагеря

В оккупированном Россией Крыму руководство лагеря "Лучистый", где недавно произошло массовое отравление, отказалось принимать обратно пострадавших детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана со ссылкой на главу ведомства Дамира Фаттахова, сообщает "Крым Реалии".

"Несмотря на улучшенное состояние здоровья детей из Татарстана, которые отравились 15 июля в детском лагере "Лучистый" в Евпатории, решили их досрочно вернуть домой. В воскресенье в Татарстан приедут только те дети, которые были госпитализированы, здоровые дети могут продолжить отдых в детском оздоровительном лагере "Лучистый", – говорится в сообщении.

Как отмечается, это решение приняло руководство лагеря.

"Администрация лагеря опасается новых вспышек инфекции, поэтому в воскресенье заберем детей домой", – заявил Дамир Фаттахов.

Детей во время поездки домой будут сопровождать вожатые, а доставят их в Татарстан чартерным рейсом.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в детском лагере в Одесской области. Также мы сообщали об отравлении на свадьбе в Ровенской области.

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