"Паспорт" из сувенирной лавки: прокурор АРК рассказал, как быть с российскими документами в Крыму

Граждан Украины не будут наказывать за выданные в Крыму российские паспорта

"Паспорта гражданина России", которые РФ выдает на оккупированном полуострове, равнозначны сувенирной продукции, поэтому людям с такими документами нет надобности обращаться куда-либо для выхода из "российского гражданства, чтобы от них избавиться.

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Об этом заявил глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью "Зеркалу недели".

"Это документы (российские паспорта в Крыму. – Ред.) равнозначны паспортам из сувенирной лавки. Обращение гражданина Украины из Крыма в консульство России в отношении выхода из гражданства РФ – это признание того, что он был гражданином России", – сказал он.

Прокурор добавил, что граждане Украины в оккупации стали заложниками ситуации, когда им принудительно навязывают паспорт, а государство-оккупант создает все условия, чтобы без него крымчане на своей территории не могли обходиться.

"Фейковый паспорт РФ, выданный оккупационной администрацией, нужно воспринимать лишь как средство для обеспечения необходимых условий проживания в Крыму на период оккупации", – подчеркнул он.

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Поночовный также развеял слухи, касающиеся наказаний в Украине за получение жителями Крыма "российских паспортов".

"Наказание за наличие российского паспорта, выданного в Крыму гражданину Украины, нет. Поскольку эти паспорта не признаются ни Украина, ни одной демократической страной мира. По сути, это навязанный псевдодокумент, а за псевдодокументы ответственности быть не может", – разъяснил прокурор.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму.

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