Пассажиры поезда из России в Крым попали в базу "Миротворца"

Пассажиров, которые приехали поездом из Санкт-Петербурга в незаконно оккупированный Крым через Крымский мост, внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет "Фонтанка".
Корреспондента издания Венеру Галееву и всех пассажиров поезда включили в список сайта. Администраторы прикрепили в качестве доказательства скриншоты репортажа из первой поездки в Крым на поезде.
Также в список попала Петрушкевич Александра Михайловна – жительница Севастополя, которая поцелуями с красной помадой "написала" на поезде "Ура" и "Крым".
Напомним, вскоре после объявления о завершении незаконного строительства моста через Керченский пролив Россия пустила по нему первый пассажирский поезд в нарушение международно признанной государственной границы Украины.
Это вызвало осуждение не только Украины, но и со стороны Европейского Союза, США и других представителей международного сообщества. Европейцы называют это еще одним шагом к принудительной интеграции Крыма с РФ. Также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил действия россиян и высказался в поддержку Украины.
Также мы писали, что поезда, которые незаконно будут курсировать через Керченский мост, чтобы избежать санкций, скрывают свою принадлежность к государственным "Российским железным дорогам".
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