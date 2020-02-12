Плохо лежали: в Крыму россиянин украл из поезда одеяла (видео)

После прихода полиции вор не стал отпираться и вернул краденое

/ Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму из поезда "Таврида", который захватчики запустили из Санкт-Петербурга в Севастополь, житель Ростовской области, воспользовавшись случаем, украл два одеяла.

Как сообщили в управлении транспортной "полиции", подозреваемым оказался вахтовым рабочим организации, которая занимается ремонтом и строительством объектов "Крымской железной дороги", сообщают "Крым.Реалии".

Были установлены четыре человека, которые могли быть причастны к этой краже. Выяснилось, что все они вышли из вагона на станции Багерово, недалеко от Керчи.

Похититель ранее судим не был, и, когда к нему пришли полицейские, вернул пледы и написал явку с повинной, добавив, что собирался воспользоваться одеялами в съемном жилье.

Россиянина привлекли к ответственности по статье о мелком хищении и выписали ему штраф в размере пятикратной стоимости краденного имущества.

Напомним, ранее в Николаеве разоблачили несовершеннолетнего телефонного мошенника. Парень обманул пенсионерку и забрал из дома 20 тысяч гривен. Полицейским признался, что был лишь исполнителем.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал вместе с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Также мы сообщали о масштабной афере, которая потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попались 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

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